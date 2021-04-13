Жители Перми и Комсомольска-на-Амуре смогут платить за проезд московской «Тройкой»

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Около 25 миллионов рублей выделят из столичного бюджета на внедрение транспортной карты «Тройка» в Перми и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Оплатить проезд в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре можно будет с помощью транспортной карты «Тройка». Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение «Тройки» в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, помимо Москвы, «Тройка» на сегодняшний день работает в Тульской области и Подмосковье. В Московской области при этом с 14 апреля число маршрутов, на которых действует столичная транспортная карта, увеличат до 700.

Заинтересованность в интеграции билетных систем на базе карты «Тройка» выразили свыше 40 регионов и городов, среди которых Сочи, Ульяновск, Ленинградская, Мурманская область и другие, сообщает Интерфакс.

Карта «Тройка» функционирует в Москве с весны 2014 года.

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