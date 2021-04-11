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Карты «Тройка» ко Дню космонавтики появились в продаже в столичном метро
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Карты «Тройка» ко Дню космонавтики появились в продаже в столичном метро

Анастасия Волоснова

Город

В метро Москвы начали продавать карты «Тройка» ко Дню космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что купить карты можно на станциях внутри Кольцевой линии метро.

— Продолжаем готовиться ко Дню космонавтики и запускаем особенные «Тройки». Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три космические карты. Главный герой — вы и сами догадались, кто. Конечно, Юрий Гагарин. Общий тираж карт — 30 тысяч экземпляров, — говорится в сообщении.

«Тройку» Московского планетария украсила маленькая копия витража с Юрием Гагариным, оригинал можно увидеть в самом планетарии. Роскосмос подарил дептрансу еще одну «космическую» карту «Тройка» с факсимиле Гагарина. Данная карта появится в продаже в понедельник, 12 апреля. Кроме того, можно будет приобрести «Тройку» с изображением Музея космонавтики.

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Метрокарта «Тройка»День космонавтики
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