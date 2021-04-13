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Гость столицы попался на мошенничестве с взятыми в лизинг автомобилями
Парковка

Гость столицы попался на мошенничестве с взятыми в лизинг автомобилями

Анастасия Колоскова

Происшествия

Столичные полицейские задержали 29-летнего приезжего мужчину, который подозревается в мошенничестве с взятыми в лизинг автомобилями. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО.

По данным ведомства, гость столицы заключил с одной из организаций договор лизинга на четыре автомобиля, но, как выяснилось, осуществлятьвыплаты по соглашению не планировал. Нарушив условия контракта, он продал иномарки, а вырученные деньги потратил.

Уточняется, что общий материальный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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