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Тимати измерил рост на камеру и стал объектом насмешек в Сети
Тимати / Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати измерил рост на камеру и стал объектом насмешек в Сети

Виктория Федотова

Звезды

В Сети высмеяли рэпера Тимати, который измерил свой рост, заявив, что он составляет 174 сантиметра. Судя по ролику, он обращается к администраторам телеграм-канала и говорит, что ошибся на один сантиметр.

На кадрах видно, как с помощью помощника он измеряет свой рост, при этом он стоит в кроссовках, у Тимати начес. В Сети блогеры высмеяли его, назвав подобные действия комплексами. Видео опубликовано в Instagram.

Видео: instagram.com/timatiofficial

— Тимати начесал хаир, чтобы выглядеть повыше. Ты бы еще в прыжке померился, малыш, — заявили авторы паблика «НеМалахов».

— Тиман настолько комплексует по поводу своего роста, что истерично оправдываясь, сам же и палится — рост в кроссах на платформе и со стоящими дыбом волосами не измеряют. Интересно, там есть хотя бы 165 сантиметров? — спросила блогер Лена Миро.

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