Бывшего участника пирамиды «МММ» обманули почти на миллион рублей

кадр из фильма «Пирамида»

Житель столицы, бывший участник финансовой пирамиды «МММ», вновь попался на удочку мошенников, в результате чего лишился почти миллиона рублей. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, по данным источника «ВМ», в декабре прошлого года 39-летнему москвичу позвонил неизвестный мужчина, который представился консультантом ранее существовавшего сообщества «МММ». Звонивший рассказал, что бывшему участнику финансовой пирамиды полагается компенсация в размере 2600 долларов США. Для того чтобы получить деньги, ему якобы нужно было всего лишь открыть криптокошелек на сайте, который указал «консультант».

Следуя инструкциям звонившего, москвич завел на сайте личный кабинет и зарегистрировал криптокошелек, указав при этом данные своей банковской карты. Далее он перечислил на него 135 000 рублей, на которые, по рекомендации «консультанта», приобрел 0,073 биткоина. После этого криптовалюта была списана с его интернет-счета и переведена на неизвестный счет. Спустя еще несколько дней банк проинформировал москвича о том, что с его счета, сопряженного с картой, были списаны более 830 тысяч рублей.

Таким образом, москвич потерял более 960 тысяч рублей за несколько дней. Поняв, что произошло, мужчина обратился в полицию.

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