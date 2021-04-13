«Энергетическая помойка»: экстрасенс перечислила аномальные зоны Москвы

Фото: instagram/orlova8alena

Эзотерик, психолог Алена Орлова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвала энергетически опасные районы столицы. Ранее ее коллега, парапсихолог Людмила Шумилова заявила, что самыми энергетически неблагоприятными районами Москвы считаются Люблино и Выхино. Эксперт призвала жить в том районе, который человек может себе позволить, но предупредила, что есть некоторые районы, которые можно назвать «энергетическими помойками».

— Существует карта Москвы, которая разграничена на разные знаки зодиака, считается, что кому-то лучше жить в определенных районах Москвы. Но что же теперь, если люди получают или покупают квартиры в определенном районе, уезжать? Жить надо сообразно своим возможностям, не привязываясь только к эзотерическим настроениям. Что касается энергетики Москвы, тут имеет место некоторая особенность. Город строился по принципу положительных и отрицательных энергий, люди искали позитивное место для постройки дома не только рядом с водой, но и по рекомендации волхвов, — считает эзотерик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Энергетически опасные районы

По словам собеседницы, Москва строилась исключительно по принципу заложенной положительной энергии. Существуют разные негативные зоны в разных городах, нельзя зону убрать, потому что это планетарная зона. Они могут быть патогенными, аномальными.

— Паразитическое использование планеты порождает аномальные зоны. В Москве есть аномальные, особо отрицательные зоны, например треугольник Лосиноостровский. Это абсолютно аномальная зона, там образовалось мощное торсионное поле отрицательного заряда. Там были массовые захоронения бандитов и тракт, по которому вели каторжников. Там даже растут искаженные деревья. Начинается он от платформы Маленковская, захватывая часть Сокольников, идет по Лосиноостровскому парку за остров, почти до Пироговского водохранилища. Там дача Берии и туберкулезная больница, все это захватывает. Даже полиция говорила, что туда лучше не ходить. Если встанут из земли те, кто там похоронен, их станет больше, чем живых в том районе, — считает Орлова.

Второе место аномалий — Марьина роща, там тоже наработан негатив, «почти энергетическая помойка». По словам эксперта, там было мощное языческое капище богини Макоши.

— Это место язычники прокляли после того, как капище было жестоко уничтожено. На этом месте стали строиться ночлежные дома, люди там пропадали без вести. Оно толкает людей на алкоголизм, наркоманию, самоубийство, там такая земля пораженная, — заявила экстрасенс.

Среди негативных мест эксперт назвала недостроенную Ховринскую больницу, в которой собирались сатанисты и совершали обряды.

— Чтобы исправить эту атмосферу, люди должны проводить больше праздников, собирать позитив, радостные события, вызывать позитивные вибрации, активный жизненный фон и замаливать свои грехи, если произошли на том месте, которое отравилось и начало отравлять людей, — отметила собеседница.

Экстрасенс добавила, что энергетика современников действует на место сильнее, чем события, происходившие много лет назад.

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