Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции и Танзании

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Авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановили власти России с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет касаться лишь двух рейсов в неделю из Стамбула в Москву и вывозных рейсов. Возобновится перелет между странами, только когда там стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19.

При этом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев считает, что российские власти могут в качестве компенсации предложить российским туристам выезд в другие европейские страны.

— Сложилась такая ситуация, что многие люди не смогли организовать отдых за рубежом из-за эпидемиологической обстановки в Танзании и Турции. Поэтому мы можем обратиться к властям с просьбой открыть какие-то другие направления массового выезда для российских граждан, — пояснил Андрей Игнатьев.

Он подчеркнул, что две страны, с которыми приостановлено авиасообщение, были единственными, куда россияне массово выезжали на отдых. Теперь же, по его словам, не осталось стран, куда организуются чартерные полеты для россиян, отмечает ИА НСН. Замену им могли бы составить Кипр, Греция и Тунис.

В свою очередь первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович считает, что сейчас заменить Турцию на международном рынке нечем, потому что стоимость всех остальных курортов гораздо дороже.

— Если не откроют Египет, то турецкое направление заменить нечем. Единственный, кто мог бы конкурировать с ней по ценам, — это Египет, — подчеркнул Владимир Канторович.

По его мнению, Греция не сможет принять всех туристов, планировавших провести летом свой отдых в Турции: в страну разрешено въезжать лишь четырем тысячам жителей России в неделю. При этом Танзанию, по мнению эксперта, заменить гораздо легче, отмечает телеканал «360». По стоимости туров с ней могут конкурировать Объединенные Арабские Эмираты.

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