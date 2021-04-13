Эксперт рассказал, от чего будет зависеть цена на летний отдых после закрытия Турции

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Стоимость путевок за границу в летние месяцы в дальнейшем будет рассчитываться с учетом количества рейсов и спроса россиян. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Накануне стало известно, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию и Танзанию. Такие ограничительные меры связаны с ростом числа заболевших коронавирусом в этих странах. Как отметил эксперт, из-за того что множество зарубежных направлений до сих пор закрыты для россиян, они отмечают повышенный спрос на доступные рейсы. В дальнейшем цены на отдых будут «рыночными», их стоимость будет зависеть от нескольких факторов.

— С учетом того, что Турции и Танзании сложно найти альтернативу, конечно, туристы будут либо переносить свои туры на более поздние даты, либо рассматривать доступные предложения. Альтернативой может стать открытие Греции, Кипра, Туниса и дополнительных рейсов в Египет. Сейчас можно попасть только в Каир, и проблема тут в маленьких квотах, так как в неделю разрешено выполнять всего пять рейсов. Чем больше ограничений по квотам количества рейсов, тем выше цена при большом спросе. Поэтому стоимость отдыха в дальнейшем будет зависеть от количества рейсов и спроса, — пояснил Дмитрий Горин.

По словам эксперта, сейчас невозможно предсказать, что будет с ценой на отдых в Турции после ее открытия. Также вице-президент Ассоциации туроператоров уточнил, что помощью для туристов может стать открытие популярных курортных прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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