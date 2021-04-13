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Прекращение авиасообщения с Турцией стало шоком для туристического рынка, так как туры на время запрета приобрело большое число туристов. Об этом рассказала во вторник, 13 апреля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня из-за увеличения числа новых пациентов с коронавирусом в стране.

По словам Ломидзе, на данный период туры общей стоимостью 350 миллионов евро приобрели 533 200 человек. Она уточнила, что россияне внесли не все деньги за поездки, а около 35 миллиардов рублей.

— С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию, — отметила Майя Ломидзе.

По ее словам, туристам, которые сами организовывали поездки, купив только билеты, предложили воспользоваться ваучерами.

— Но две трети, если не три четверти — это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один — перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе — это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение, — подчеркнула эксперт.

Если туристы захотят оперативно вернуть деньги, могут возникнуть сложности, так как процедура будет долгой, уточнила представитель АТОР.

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