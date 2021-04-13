Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прекращение авиасообщения с Турцией стало шоком для туристического рынка
Фото: Pixabay

Прекращение авиасообщения с Турцией стало шоком для туристического рынка

Анастасия Волоснова

Туризм

Прекращение авиасообщения с Турцией стало шоком для туристического рынка, так как туры на время запрета приобрело большое число туристов. Об этом рассказала во вторник, 13 апреля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня из-за увеличения числа новых пациентов с коронавирусом в стране.

По словам Ломидзе, на данный период туры общей стоимостью 350 миллионов евро приобрели 533 200 человек. Она уточнила, что россияне внесли не все деньги за поездки, а около 35 миллиардов рублей.

— С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию, — отметила Майя Ломидзе.

По ее словам, туристам, которые сами организовывали поездки, купив только билеты, предложили воспользоваться ваучерами.

— Но две трети, если не три четверти — это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один — перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе — это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение, — подчеркнула эксперт.

Если туристы захотят оперативно вернуть деньги, могут возникнуть сложности, так как процедура будет долгой, уточнила представитель АТОР.

Читайте также: Онищенко призвал приостановить авиасообщение с Турцией на все лето

туристыТурцияприостановка авиасообщения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Все мнения
О проекте
Читайте нас в