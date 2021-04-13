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Юрист разъяснила новшества программы материнского капитала 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юрист разъяснила новшества программы материнского капитала 2021 года

Елена Фролова

Общество

Материнский капитал является одной из особых форм поддержки российских семей. Денежные средства выделяются при рождении второго малыша в семье, однако использовать их можно только в определенных случаях. Об основных положениях системы 2021 года рассказала юрист Елена Павлович.

Эксперт напомнила, что материнский капитал – это форма государственной поддержки семей, в которых воспитываются дети.

— Подобная поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство России, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, — пояснила юрист.

По ее словам, цели, на которые можно потратить маткапитал, определяются на законодательном уровне. Среди них: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячная выплата на второго ребенка, который родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

При этом эксперт добавила, что если была выбрана первая цель расходования данных средств, то маткапитал можно использовать сразу после рождения малыша. При этом, если квартира приобретается без ипотечных средств, то придется ждать, пока малышу исполнится три года.

Существуют нюансы и в расходовании средств на образование детей. Например, материнский капитал можно сразу тратить на дошкольное образование, а вот на высшее – спустя три года, отмечает «Царьград». Тем временем, в 2021 году появились свои новшества в этом вопросе. Например, срок выдачи сертификата на материнский капитал сократили до пяти рабочих дней. Оформить данный документ можно и в режиме-онлайн. Теперь, чтобы потратить материнский капитал на погашение кредита, можно обращаться только в банк, тогда как раньше для этого надо было посетить еще и Пенсионный фонд. Вместе с тем, родители могут использовать маткапитал на возведение жилого дома на садовом участке.

Читайте также: Голикова заявила, что 11,1 миллиона семей получили маткапитал в России

ипотекаобразованиематеринский капитал
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