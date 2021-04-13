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Сезон речной навигации стартовал в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сезон речной навигации стартовал в Москве

Кирилл Николаев

Город

Во вторник, 13 апреля, в Москве стартовал сезон речной навигации. Он откроется в три этапа. Об этом сообщили в Telegram-канале cтоличного департамента транспорта.

С 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

Сезон речной навигации стартовал в МосквеФото: Telegram / Дептранс

Уже с 13 апреля москвичи и гости столицы смогут прокатиться на речном трамвае. По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, речной транспорт имеет большое значение для столицы. Основная задача властей города — сделать передвижение по реке безопасным для пассажиров.

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