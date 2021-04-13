Эксперт по туризму оценил шансы россиян отдохнуть в Турции, несмотря на отмену рейсов

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Авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановили власти России с 15 апреля по 1 июня. Между странами останется два рейса в неделю из Стамбула в Москву, кроме того, можно будет вывозить туристов, которые уже находятся в Турции. Перелет между странами возобновят после стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Директор по развитию национальной сети туристических агентств Игорь Блинов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» оценил шансы россиян отдохнуть в Турции, не смотря на отмену рейсов. Он подчеркнул, что в последнее время россияне стали меньше брать кредитов на отдых.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Альтернатива отмены путевки в Турцию

— Если у вас оформлен тур и документы на руках, вы можете выбрать другое направление или написать заявление на возврат денег, если тур был полностью оплачен. Сегодня Мальдивы были самыми доступными из оставшихся направлений, потому что эмираты и Куба подорожали на 20-25 процентов, — пояснил эксперт.

По его словам, подорожание путевок зависит не от отелей, а от авиакомпаний, потому что летает ограниченное количество рейсов.

— Да, переносы есть, ни агенты, которые продают турагенты, не туроператоры на этих деньгах не сидят. Чаще всего туры продаются на регулярной основе перелетов, не чартерных. Чаще всего это не возвратные деньги. Авиационное законодательство не всегда встает на защиту пассажиров, Здесь есть расхождение в условиях. Мы предлагаем перенос в рамках того бюджета, но нет альтернативы Турции, только Египет, но туда все желающие улететь не смогут, — заявил собеседник.

По словам эксперта, особо желающие отдохнуть в Турции могут добраться до места отдыха через Минск или Узбекистан. Если отель уже забронирован, никто выселить отдыхающего из него не сможет. Главная сложность – добраться до места отдыха.

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