«Коллапс на рынке»: чем для российских туристов обернется отмена рейсов в Турцию

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Если туроператоры не помогут своим клиентам разрешить все вопросы с путевками в Турцию и Танзанию, которые оказались закрыты из-за пандемии, на рынке может произойти коллапс. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил председатель Общественного совета при Ростуризме, туристический омбудсмен по защите прав туристов и авиапассажиров Дмитрий Давыденко.

Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что с 15 апреля по 1 июня прекращаются регулярные и чартерные рейсы с Турцией и Танзанией ввиду нестабильной ситуации с COVID-19 в этих странах. С Турцией оставят всего два рейса в неделю (Москва — Стамбул и обратно), а также вывозные рейсы. Туроператоров уже попросили приостановить продажу туров на указанные даты.

Комментируя отмену авиасообщения с одной из самых популярных у россиян курортных стран, Давыденко предупредил о возможном коллапсе, к которому может привести это решение.

— На рынке может быть коллапс, так как очень большое количество путевок было распродано на эти даты (по данным АТОР, речь идет о полумиллионе россиян, забронировавших туры в Турцию с заездами, — прим. «ВМ»), — сказал собеседник издания.

По его мнению, туроператоры должны быть заинтересованы в сложившейся ситуации, в частности, помогая своим клиентам. Давыденко считает, что выходом из положения может стать перенос туров на даты после 1 июня либо перенос самих путевок в другие страны, если это возможно.

— Туристу, конечно, нужно будет обговаривать эти нюансы со своим туроператором, — уточнил эксперт.

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Говоря о россиянах, которые прямо сейчас отдыхают на турецких курортах, Давыденко отметил, что они вернутся домой теми рейсами, которые оплатили. В Ростуризме подтвердили, что организованным туристам дадут спокойно закончить отдых, а потом прилететь на родину чартерным рейсом.

— Проблем с этим быть не должно, — считает туристический омбудсмен.

Он напомнил, что по прилете в РФ из любой страны, включая Турцию, путешественник обязан в течение трех дней сдать ПЦР-тест на ковид. Полученные результаты далее нужно опубликовать на портале госуслуг, уточнил Давыденко.

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