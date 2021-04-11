«Издалека виновных не найдем»: кто отвечает за ДТП с россиянами за рубежом

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Десятого апреля в Турции перевернулся курортный автобус, в салоне которого находились 32 россиянина. Поездка на экскурсию в Каппадокию обернулась катастрофой: в результате одна женщина погибла, три пассажира пострадали и попали в больницу, а оставшиеся 28 туристов получили несерьезные травмы. Кто виноват в подобных происшествиях и к кому обращаться за помощью, если вы стали участником инцидента, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Клуба защиты прав туриста, заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

Подобные случаи на отдыхе за рубежом происходят нередко, но именно для этого была придумана страховка. По словам эксперта, все туристы, которые отправляются на отдых в другие страны по официальным каналам, то есть через проверенных туроператоров, застрахованы.

— Более того, у нас есть федеральный закон, который обязует туроператоров страховать всех туристов. Если же турист отказывается от страховки, то он лично составляет письменное уведомление об этом. Тогда по страховым случаям он сам несет все свои издержки, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, на месте, где отдыхает застрахованный турист из России, должны работать представители соответствующей страховой компании — так называемая ассистирующая страховая компания. Ее сотрудники занимаются оказанием медицинской, юридической, технической и другими всевозможными видами помощи отдыхающему, тогда как все расходы на эти услуги оплачивает расположенный в РФ офис организации, уточнил Давыденко.

— По всем случаям, связанным с происшествиями, вы должны сами звонить в вашу страховую компанию, чтобы она решала все возникшие вопросы на месте. Ни туроператор, ни генконсульство не отвечают за такие инциденты. Именно страховая компания должна помочь и тем, кто пострадал, например, в аварии, и даже тем, кто не получил травм, но все равно стал участником ДТП, — отметил он.

Он уточнил, что дипломаты из консульства в большей степени озабочены международными вопросами, в то время как туроператор может и принимает участие в разрешении страховых случаев, но исключительно «по мере своей доброй воли».

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Если здоровье туриста в результате происшествия оказалось подорвано настолько сильно, что он физически не способен обратиться к страховщикам, в первую очередь ему нужно восстановиться в больнице, сказал Давыденко. Тяжесть травмы, по его словам, не отменяет того факта, что за состояние туриста все еще отвечает его страховая компания. Поэтому до каких-либо контактов нужно сперва вылечиться, а уже потом связаться с компанией и требовать компенсации (ее формы и размеры зависят от условий договора — прим. «ВМ»).

«Издалека виновных не найдем»: почему случаются такие инциденты?

Если говорить о недавней трагедии в Турции, то до сих пор конкретный виновник происшествия установлен не был, сказал собеседник издания. Между тем он призвал не бросаться с критикой на генконсульство или туроператора (Pegas Touristik — прим. «ВМ»), заверив, что они не причастны к инциденту.

— На мой взгляд, должно быть, и, я уверен, будет заведено уголовное дело, поскольку в этой аварии, к сожалению, погибла женщина. Конечно, правоохранители будут во всем разбираться. Это могла быть вина и транспортной компании, и лично водителя, и дорожных служб. Издалека виновных мы не найдем, — сказал Давыденко.

Во всех остальных подобных случаях также должны разбираться уполномоченные лица, но с ходу вешать вину на дипломатов, послов или представителей туризма не следует, добавил собеседник издания.

Как мне связаться со страховой компанией?

Телефонные номера страховщиков — и российский, и местный (для той страны, где вы отдыхаете — прим. «ВМ») — указаны в страховом полисе каждого туриста, рассказал Давыденко. В этом же документе прописан адрес электронной почты организации, добавил он.

— Все роуминги по телефонным переговорам покрываются также страховой компанией, поэтому фактически можно с любой симки позвонить. Кроме того, сейчас еще есть WhatsApp и другие мессенджеры. Вопрос коммуникации больше не представляет проблем, — подытожил эксперт.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ДТП в Турции

10 апреля примерно в 09:30 на трассе Конья — Аксарай автобус с 32 российскими туристами слетел в кювет. Граждане ехали на экскурсию в Каппадокию, однако водитель, по предварительной информации, не справился с управлением из-за льда на дороге, в результате чего машина перевернулась. Жертвой аварии стала российская туристка, еще три человека пострадали и были госпитализированы, остальные получили незначительные травмы и были доставлены в отель.

Ставшие участниками ДТП туристы отдыхали в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik.

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