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Трое российских туристов госпитализированы после ДТП с автобусом в Турции
Фото: Youtube.com /112NHN

Трое российских туристов госпитализированы после ДТП с автобусом в Турции

Анастасия Колоскова

Происшествия

Трое туристов из России госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса в Турции. Всего же за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших в аварии российских туристов. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Анкаре.

— По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут, предположительно, выписаны сегодня, — цитирует представителя посольства РИА Новости.

Он уточнил, что остальные туристы в настоящее время находятся в одном из отелей Коньи. После того как завершится выяснение обстоятельств ДТП, они смогут вернуться в гостиницы, где отдыхают.

Как отмечает РЕН ТВ, двое из госпитализированных пострадавших в ДТП туристов — дети. Тяжесть полученных ими травм пока не известна.

Напомним, в Турции в результате аварии с автобусом погибла российская туристка, еще 26 россиян пострадали. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

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ДТП с россиянамиДТПТурция
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