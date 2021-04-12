Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Танзанией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская Федерации приостановит авиасообщение с Танзанией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 12 апреля.

— На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года, — рассказала зампред правительства.

В случае стабилизации эпидемиологической обстановки Голикова пообещала проинформировать россиян о возможности приобрести туры в страну. На паузу будут поставлены как чартерные, так и регулярные рейсы.

Граждане, которые в данный момент находятся в Танзании, смогут либо вернуться в Россию, либо продолжить отдых, приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Ранее Голикова сообщила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Едут на заклание»: Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции