Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Танзанией
Российская Федерации приостановит авиасообщение с Танзанией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 12 апреля.
— На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года, — рассказала зампред правительства.
В случае стабилизации эпидемиологической обстановки Голикова пообещала проинформировать россиян о возможности приобрести туры в страну. На паузу будут поставлены как чартерные, так и регулярные рейсы.
Граждане, которые в данный момент находятся в Танзании, смогут либо вернуться в Россию, либо продолжить отдых, приводит слова вице-премьера РИА Новости.
Ранее Голикова сообщила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня.
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