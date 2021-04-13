Дом по реновации в Рязанском районе достроят в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Паперника, 12 Карта всех событий

В Рязанском районе завершается строительство дома по программе реновации. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу улица Паперника, владение 12. В настоящее время ведутся фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем. В доме будет 124 квартиры. Их общая площадь составит 7206,02 квадратного метра. Фасады здания облицуют фиброцементными плитами. Также специалисты установят корзины для кондиционеров.

На первом этаже расположатся магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей. В подъездах установят лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Дворовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха. Также специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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