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Россиянам рассказали о железнодорожных турах-«морезаменителях» по стране
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали о железнодорожных турах-«морезаменителях» по стране

Елена Фролова

Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о том, какие железнодорожные туры по России могут выбрать путешественники.

— Говоря о «морезаменителях», можно отметить, что на территории нашей страны уникальное количество озер и рек, вокруг которых растет своя инфраструктура. Например, в центральной части России для отдыха есть все. И здесь зоны отдыха пользуются популярностью, — пояснила Санаева.

По ее мнению, речные круизы пока не очень востребованы. При этом она добавила, что в России появились новые железнодорожные туры. Они делятся на два вида. Суть одного из них заключается в том, что поезд становится одновременно средством размещения. Так, железнодорожный тур «Нижний Новгород — Казань» рассчитан на три дня и две ночи. Люди выходят погулять по городам по пути следования, а вещи они могут оставить в поезде. Для этого надо использовать вагоны класса люкс, которые фактически представляют собой гостиничные номера на колесах. Редко для этих целей используют вагоны с душами, отмечает ИА НСН.

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поездвнутренний туризмжелезная дорога
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