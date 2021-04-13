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Шойгу сообщил о переброске войск США и НАТО к границам России
Фото: Минобороны РФ

Шойгу сообщил о переброске войск США и НАТО к границам России

Полина Долганова

Армия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Североморске, что основной боевой потенциал войск США и НАТО находится в Причерноморье и на Балтике.

По словам министра, американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки в Европу.

— Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, — заявил Шойгу.

Уточняется, что всего рядом с Россией будет сосредоточено 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники. Кроме того, Шойгу сообщил, что США и НАТО наращивают военные группировки в Арктике.

Министр обороны пояснил, что обстановка в регионе остается сложной. По его словам, конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям возрастает между ведущими государствами мира.

Он добавил, что США и их союзники по НАТО увеличивают интенсивность боевой подготовки, а также расширяют военную инфраструктуру. При этом министр отметил, что подобная деятельность осуществляется не только в Арктическом регионе: за последние три года Североатлантический блок также нарастил свою активность у границ РФ, сообщает РИА Новости.

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