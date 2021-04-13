«Не скрывайте чувства»: Володина рассказала об астрологическом периоде до 9 мая

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала о новом астрологическом периоде, который продлится с 14 апреля по 9 мая. В это время, по словам эксперта, Венера будет находиться в знаке Тельца.

Володина уточнила, что в это время комфорт и удобство будут для людей важнее красоты. По ее мнению, этот период благоприятен для небольших изменений внешности и стиля.

— В это время стоит обновить гардероб и посетить салон красоты или стилиста. Порадуйте себя массажем, — рассказала астролог.

Также в этот период стоит задуматься о своих финансах. Так, голову могут посетить идеи о том, как начать зарабатывать больше. Кроме того, Володина подчеркнула важность искренности с окружающими.

Фото: Instagram / Василиса Володина

— Не скрывайте свои истинные чувства, — добавила эксперт по звездам.

Кроме того, в своем Instagram-аккаунте она рекомендовала не терпеть лишений ради красоты и фигуры.

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