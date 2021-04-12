Василиса Володина опубликовала астрологический прогноз на неделю с 12 по 18 апреля

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Звездный астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram-аккаунте прогноз на неделю с 12 по 18 апреля.

Она отметила, что в этот период будет сложно избежать любовных и идеологических разочарований, однако приложенные ранее усилия вознаградятся успешным продвижением в бизнесе и работе.

— Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах. Тема суверенитета личности (государства) и коллективного давления на нее (него) будет все острее читаться в общении с близкими (и в новостях тоже), — написала телеведущая.

Ранее телеведущая назвала даты рождения тех, кого ждет нервное напряжение в 2021 году, и рассказала, как знакам зодиака вести себя до 19 апреля.

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