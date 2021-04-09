Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого ждет нервное напряжение в 2021 году

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Российский астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте назвала даты рождения людей, у которых в 2021 году возникнет серьезный повод понервничать. По ее словам, у тех, кто попал в этот список, достижение целей потребует больше усилий, а реакция на стресс станет «острее».

Препятствия возникнут, в частности, у рожденных в период с 31 марта по 8 апреля 1974 года, с 20 по 26 февраля 1996 года, а также с 4 по 14 июня 1998 года.

— Что делать? Не паниковать, но и не расслабляться! Приготовиться брать свои цели штурмом, если сами не сдаются, — написала Василиса.

Василиса Володина посоветовала подписчикам встречать сложности с высоко поднятой головой и напомнила, что трудности помогут закалить характер.

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