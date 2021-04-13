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Доктор медицинских наук рассказал о причинах ожирения людей
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук рассказал о причинах ожирения людей

Елена Фролова

Здоровье

Пандемия коронавируса сказалась на том, что многие россияне начали прибавлять в весе. Насколько остро проблема ожирения стоит сейчас, разъяснил доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

По его словам, ожирение входит в классификацию международных заболеваний. Она признана по всему миру. При этом он подчеркнул, что данная проблема плохо решается на государственном уровне, так как ни в одной поликлинике страны, кроме Института питания РАН, нет такой штатной единицы, как диетолог.

— Большинство современных людей страдает ожирением. При этом телевидение, радио, книги внушают им, что вся проблема заключается в чревоугодии. При этом многие знают, что есть люди, которые вообще не набирают вес независимо от питания, а другие, наоборот, всю жизнь ведут борьбу с весом, ходят в спортзалы, сидят на диетах — а результата нет, — пояснил Ковальков.

По мнению эксперта, это связано с тем, что многие граждане испытывают дисбаланс жиросжигающих и жиронакапливающих гормонов. Он также подчеркнул, что в вопросах питания нужно сначала разобраться с тем, что заставляет человека переедать или недоедать. По его словам, чаще всего все причины находятся «в голове», отмечает «Царьград». Как пояснил доктор медицинских наук, к решению данной проблемы нужно подходить грамотно. В этом могут помочь медицинские профессионалы.

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