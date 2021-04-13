«Прекрасные инопланетные шрамы»: жена Илона Маска сделала татуировку на всю спину

Фото: instagram/grimes

Супруга главы компаний SpaseX и Tesla Илона Маска, канадская певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, сделала татуировку во всю спину в виде инопланетных шрамов. Результат артистка опубликовала в своем микроблоге.

— Нам не удалось сделать качественную фотографию, потому что мне было очень больно, и сейчас я должна поспать. Тату будет красным в течение нескольких недель, а потом превратится в прекрасные инопланетные шрамы, — написала Граймс.

Уточняется, что Клэр отказалась от использования черных и цветных чернил в пользу белой краски.

Подписчики остались в восторге от невероятного поступка кумира.

«Нереально!»; «Это так вдохновляет! Невероятная работа!»; «Как же круто, что ты находишь таких талантливых художников! У тебя отличное чувство вкуса!»; «Ты выглядишь как межгалактическая бутылка газировки»; «Они выглядят как шрамы после инопланетной битвы с пришельцами», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте певицы.

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