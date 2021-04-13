Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Прекрасные инопланетные шрамы»: жена Илона Маска сделала татуировку на всю спину
Фото: instagram/grimes

«Прекрасные инопланетные шрамы»: жена Илона Маска сделала татуировку на всю спину

Никита Абрамов

Звезды

Супруга главы компаний SpaseX и Tesla Илона Маска, канадская певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, сделала татуировку во всю спину в виде инопланетных шрамов. Результат артистка опубликовала в своем микроблоге.

— Нам не удалось сделать качественную фотографию, потому что мне было очень больно, и сейчас я должна поспать. Тату будет красным в течение нескольких недель, а потом превратится в прекрасные инопланетные шрамы, — написала Граймс.

Уточняется, что Клэр отказалась от использования черных и цветных чернил в пользу белой краски.

Подписчики остались в восторге от невероятного поступка кумира.

«Нереально!»; «Это так вдохновляет! Невероятная работа!»; «Как же круто, что ты находишь таких талантливых художников! У тебя отличное чувство вкуса!»; «Ты выглядишь как межгалактическая бутылка газировки»; «Они выглядят как шрамы после инопланетной битвы с пришельцами», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте певицы.

Читайте также: «Подарила себе валентинку»: Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату

татуировкиИлон Масксупруга
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Все мнения
О проекте
Читайте нас в