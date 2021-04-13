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Ежегодная конференция «Туризм в России: курс на регионы» пройдет в Москве
Фото: Ведомости

Ежегодная конференция «Туризм в России: курс на регионы» пройдет в Москве

Алина Иванова

Общество

IV ежегодная конференция «Туризм в России: курс на регионы» пройдет в Москве.

На конференции будут обсуждаться следующие темы: каким будет новый национальный проект по развитию индустрии гостеприимства, за счет чего регионы будут привлекать и стимулировать турпоток, как отельеры адаптируются к новой реальности. Также там обсудят форматы digital-отелей, коворкинга в гостиницах, поговорят о том, как изменился за прошлый год российский турист и на что он готов тратить в этом году, какие цифровые продукты помогут отрасли заработать.

Среди спикеров: Зарина Догузова — руководитель Ростуризма; Мария Золотухина — временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; СергейИванов — председатель госкомитета Татарстана по туризму; Максим Бродовский — генеральный директор Azimut Hotels; Алексис Деларофф — генеральный директор Accor в России, Грузии и СНГ; Мязек Мачек — региональный директор по России и СНГ Radisson Hotel Group; Самвел Саруханян — генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA и другие.

Конференцию проведет деловое издание «Ведомости» в отеле InterContinental Moscow Tverskaya 21 апреля.

Читайте также: Ростуризм окажет поддержку туроператорам после закрытия полетов в Турцию

туризмПутешествияпресс-конференция
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