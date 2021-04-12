Ростуризм окажет поддержку туроператорам после закрытия полетов в Турцию

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Туроператоры получат поддержку от Ростуризма для того, чтобы уменьшить последствия от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в понедельник, 12 апреля.

— Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами, — рассказала Догузова.

В частности, будет сокращен и отсрочен платеж взносов в фонд персональной ответственности «Турпомощь». Кроме того, ведомство отменит для туроператоров взносы в Резервный фонд и рассмотрит субсидию за вывозные рейсы, приводит слова Догузовой РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия прекратит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

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