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Психолог объяснила, чего нельзя говорить человеку в депрессии
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, чего нельзя говорить человеку в депрессии

Никита Абрамов

Здоровье

Депрессия — заболевание, к которому нельзя относиться легкомысленно, считает психолог Алина Аккиева. Она объяснила, какое отношение нужно проявлять к больным, и чего ни в коем случае нельзя им говорить.

— Прежде всего, не стоит говорить, что это все ерунда. Так вы обесцениваете чувства человека и его переживания. Если вы видите, что ему очень плохо, не стоит говорить, что «это все в твоей голове, тебе просто нужно взбодриться». Само по себе слово «просто» не очень применимо в этой ситуации, потому что человеку, который находится в депрессии, достаточно тяжело все дается. Иногда даже самые элементарные действия, такие как встать утром с кровати, покушать, почистить зубы, — отметила эксперт.

Кроме того, не нужно оправдывать состояние человека плохим настроением. Депрессия проявляется гораздо серьезнее — от апатии до нежелания жить. К человеку в таком состоянии следует относиться очень бережно. Также не нужно сравнивать его состояние с чем-то другим.

Психолог пояснила, что лучше использовать такие фразы, как «я понимаю, что тебе сейчас тяжело» или «я вижу, что тебе плохо или грустно», сообщает Пятый канал.

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