Врач объяснил, как пережить кризис среднего возраста

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасностях кризиса среднего возраста, а также о том, как без последствий его пережить.

Медик отметил, что в науке не существует диагноза «кризис среднего возраста», но современная психология приравнивает его к депрессии. В этот момент происходит переоценка себя, окружения и мира, что может привести к «серьезному психологическому упадку» и нестабильному состоянию.

— Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле, и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время, неизвестно, — рассказал Мясников.

Однако телеведущий посоветовал смотреть на кризис среднего возраста под другим углом. В этот момент перед человеком открываются новые горизонты, наступает самая активная часть жизни, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

— Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить, — подчеркнул врач.

Он также призвал воспринимать этот период как «сигнал к атаке».

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