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Бесплатный курс графических редакторов открылся для московских учителей
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Бесплатный курс графических редакторов открылся для московских учителей

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Минаевский переулок, 2 Карта всех событий

На базе Российского университета транспорта совместно с Департаментом образования и науки города Москвы для столичных учителей открылся уникальный курс повышения квалификации «Графические редакторы AutoCAD и Revit. Их использование при выполнении чертежей и моделей». Программа рассчитана на преподавателей математики, информатики и икт, технологии, педагогов дополнительного образования.

Занятия проведет преподаватель РУТ (МИИТ). Учителя будут совершенствовать свои профессиональные нвыки в создании чертежей и моделей с использованием программ AutoCAD и Revit. Длительность курса составит 36 часов.По окончании обучения учителям выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Курс пройдет по адресу Минаевский переулок, дом 2, аудитория 7706. Для участия в занятиях необходима регистрация.

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