Диетолог назвал продукты, которые можно взять в длительное путешествие на поезде

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Туристам, отправляющимся в длительное путешествие на поезде, следует запастись едой, которая не испортится во время пути и даст возможность наесться. Подробно об этом рассказал диетолог Сергей Обложко.

— Путешествие железной дорогой — это ситуация, приближенная к экстремальной. Это почти как полет в космос или подъем на Эверест. Главное — доехать до курорта с хорошим настроением. Хорошо, что современные условия жизни позволяют хорошо позаботится о собственном пути в это время. В поездке необходимы белки, углеводы, клетчатка и десерт, — пояснил эксперт.

По его словам, с собой путешественник может взять различные консервы: рыбу в собственном соку или масле, морепродукты, языки в желе. Помимо этого, диетолог предложил вяленую курицу в вакуумной упаковке. Источниками углеводов послужат овощные консервы, отмечает «Радио 1». Также в пути можно питаться овощами и фруктами, однако они содержат мало крахмала.

— А ведь крахмал очень важен для того, чтобы наедаться. Женщина, как известно, худеет к пляжу. Но если она с собой везет мужчин, то они начинают грустить, ведь на траве долго не продержишься, — добавил Обложко.

Поэтому он посоветовал гарниры — горошек, фасоль, овощные смеси, которые сделают питание более сытным.

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