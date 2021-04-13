Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении воздушных границ

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Министерство обороны Белоруссии заявило, что неизвестное воздушное судно со стороны Польши нарушило государственную границу республики.

По данным ведомства, нарушение было зафиксировано в 20:45 в понедельник, 12 апреля. Позже судно вернулось на территорию польского государства.

Известно, что ведомство вызвало из Польши атташе по вопросам обороны. Ему сообщили, что сторона нарушителя должна разобраться в ситуации и доложить о результатах, уточняется в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

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