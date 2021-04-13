Названы средства от аллергии, которые нельзя принимать перед поездкой за рулем

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Популярный миф о противоаллергических препаратах развеял профессор Андрей Продеус в эфире передачи «Жить здорово!».

— Все современные средства и препараты второго поколения против аллергии не вызывают сонливости. Однако в ХХ веке в медицине действительно использовали антигистаминные лекарства первого поколения, которые вызывали сонливость, — объяснил Продеус.

При этом он подчеркнул, что вызвать сонливость могут димедрол, диазолин и супрастин. В свою очередь телеведущая и врач Елена Малышева уточнила, что указанные средства по-прежнему реализуются в аптеках, так как они помогают при аллергии, отмечает ФАН. Врач предупредила, что принимать их перед поездкой за рулем не стоит.

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