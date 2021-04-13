Горячая еда и вирусы: радиолог объяснил, что может увеличить риск развития рака

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Вредные привычки могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака, сообщил заведующий поликлиникой «Медицинский город» радиолог Станислав Ракитин.

Первое место в списке заняли курение и алкоголь. Однако врач отметил, что употребление горячей пищи также может привести к развитию рака. Из-за высокой температуры еды органы могут получать постоянные ожоги, что приводит к деформации клеток и, как следствие, к онкологии.

— Подтверждением этой закономерности служит Япония. Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу — в очень горячем виде, — рассказал Ракитин.

Беспорядочные половые связи также могут увеличить риск развития рака. Вирус папилломы человека, передающийся половым путем, способен провоцировать рак шейки матки, горла и даже легких, пишет издание «Тюменская область сегодня».

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