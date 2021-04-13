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Врачи Малышева и Продеус рассказали, как фигура может указывать на проблемы с сердцем
Фото: Pixabay

Врачи Малышева и Продеус рассказали, как фигура может указывать на проблемы с сердцем

Елена Фролова

Здоровье

Узнать, есть ли у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, можно с помощью сантиметровой ленты. Подробно об этом рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в эфире передачи «Жить здорово!».

Как пояснил профессор, на недомогания, связанные с сердцем, могут указывать размер и обхват талии. По его мнению, если у женщины наблюдается свисающий живот, то у нее может присутствовать висцеральный жир, увеличивающий риски сердечно-сосудистых заболеваний. Свою опасность представляет и подкожный жир.

— Как иммунолог могу сказать, что он является причиной воспалительного процесса. У человека с хроническим воспалением заболевание будет протекать хуже. И пример этому показала коронавирусная инфекция, — объяснил Продеус.

Как подчеркнула Елена Малышева, допустимыми показателями являются знаменитые 90-60-90. При этом обхват груди может быть 100 сантиметров, отмечает ФАН. Тем временем в талии должно быть менее 80 сантиметров, а в бедрах — 100.

При этом без должных физических нагрузок и правильного питания употребление воды будет бесполезным, добавили врачи.

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Елена Малышевасердечно-сосудистая системаАндрей Продеус
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