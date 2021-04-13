«Пазл личности»: Арзамасова объяснила подписчикам, что для нее значит Instagram

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова решила поделиться с подписчиками мыслями на тему, чем для нее является ее страничка в Instagram. По ее словам, 99 процентов событий из ее жизни не попадает в микроблог. Однако актриса не считает, что от этого ее страничка становится менее личной.

— В каждой публикации есть я, ну или часть меня, по которой не сложно собрать «пазл личности», сделать какие-то выводы о содержании, понять, как я отношусь к жизни, к людям, к работе. Поэтому — нет, не дневник, не «документальное кино», но способ коммуникации, общения, выражения мыслей, — написала Арзамасова в посте.

Подписчики звезды положительно отнеслись к ее словам, а также оценили фотографию, сопроводившую публикацию.

«Спасибо вам за публикации, чуткость и внимание! Солнечных дней и радостных событий!»; «Как всегда, безукоризненна»; «Увидев, каждый улыбнется, ведь ты такая яркая, как солнце»; «Все абсолютно правильно, Лизонька. У каждого из нас жизнь в кадре и за кадром, и это второе очень личное, только для себя», — написали поклонники под фотографией в Instagram-аккаунте Арзамасовой.

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