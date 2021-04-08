«Мое восхищение»: Елизавета Арзамасова в полупрозрачном топе впечатлила поклонников
Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками свежим снимком. В Instagram девушка опубликовала студийную фотографию.
Для фотосессии артистка выбрала полупрозрачный обтягивающий топ светлых тонов, кожаные юбку и куртку. Дополнили образ легкие кудри.
— И от снов — к реальности, — подписала снимок Арзамасова.
Образ девушки пришелся по вкусу интернет-пользователям. В комментариях поклонники оставили актрисе десятки комплиментов.
«Как всегда, на высоте»; «А реальность — такая красота»; «Мое восхищение», — написали фанаты.
Ранее актриса Катерина Шпица впечатлила поклонников снимком с дерзким макияжем.
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