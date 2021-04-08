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«Мое восхищение»: Елизавета Арзамасова в полупрозрачном топе впечатлила поклонников
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Мое восхищение»: Елизавета Арзамасова в полупрозрачном топе впечатлила поклонников

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками свежим снимком. В Instagram девушка опубликовала студийную фотографию.

Для фотосессии артистка выбрала полупрозрачный обтягивающий топ светлых тонов, кожаные юбку и куртку. Дополнили образ легкие кудри.

— И от снов — к реальности, — подписала снимок Арзамасова.

Образ девушки пришелся по вкусу интернет-пользователям. В комментариях поклонники оставили актрисе десятки комплиментов.

«Как всегда, на высоте»; «А реальность — такая красота»; «Мое восхищение», — написали фанаты.

Ранее актриса Катерина Шпица впечатлила поклонников снимком с дерзким макияжем.

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Лиза АрзамасоваInstagramфото
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