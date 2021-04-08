Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Роковая женщина»: Катерина Шпица впечатлила поклонников снимком с дерзким макияжем
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Роковая женщина»: Катерина Шпица впечатлила поклонников снимком с дерзким макияжем

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Катерина Шпица, которая продолжает отдыхать в Алуште, порадовала поклонников новым снимком. В своем Instagram девушка опубликовала черно-белый портрет с дерзким макияжем.

Также звезда рассказала, что проводит время в отпуске с пользой. Артистка собирается дописать свою первую картину, заняться работой над собственной книгой и танцами.

Снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Шпицы.

«Эти глаза сведут с ума любого»; «Роковая женщина»; «Чистейшая красота», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала фото в ярком купальнике.

Читайте также: «Громко и назойливо»: Хазанов раскритиковал Собчак после интервью с маньяком

InstagramКатерина Шпицафото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в