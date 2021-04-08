«Роковая женщина»: Катерина Шпица впечатлила поклонников снимком с дерзким макияжем

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Российская актриса Катерина Шпица, которая продолжает отдыхать в Алуште, порадовала поклонников новым снимком. В своем Instagram девушка опубликовала черно-белый портрет с дерзким макияжем.

Также звезда рассказала, что проводит время в отпуске с пользой. Артистка собирается дописать свою первую картину, заняться работой над собственной книгой и танцами.

Снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Шпицы.

«Эти глаза сведут с ума любого»; «Роковая женщина»; «Чистейшая красота», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала фото в ярком купальнике.

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