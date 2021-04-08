«Громко и назойливо»: Хазанов раскритиковал Собчак после интервью со скопинским маньяком

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Артист Геннадий Хазанов выразил свое отношение к работе телеведущей Ксении Собчак. Он отметил, что ему не близка позиция журналистки, но артист признает, что Собчак «одаренная женщина».

Хазанов вспомнил, что впервые увидел Собчак на даче ее отца, политика Анатолия Собчака, когда та была еще школьницей. Уже тогда она произвела на него «сложное впечатление». Отчасти поэтому Хазанов не стал смотреть ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

— Я вижу, что она неординарная, одаренная женщина. Может быть, я не прав, но помню, как ныне покойный Георгий Михайлович Вицин, замечательный человек и артист, сказал мне, что любит, чтобы было спокойно и тихо. И когда я смотрю, как живет Ксения Анатольевна, то понимаю: этот человек живет под прямо противоположным знаком — чтобы было громко, чтобы было иногда назойливо, — поделился Хазанов.

Артист подчеркнул, что это ему не близко, передает RTVi.

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