Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Красавчик»: вдова Бориса Грачевского показала видео с подросшим сыном
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская были женаты почти пять лет / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

«Красавчик»: вдова Бориса Грачевского показала видео с подросшим сыном

Юлия Курганова

Звезды

8 апреля исполнится год сыну Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской Филиппу. Режиссер не дожил до первого дня рождения наследника. В январе этого года создатель «Ералаша» скончался от последствий COVID-19.

Вдова Грачевского растит малыша одна. На своей странице в социальной сети Instagram Белоцерковская иногда размещает видео с участием малыша. По этим кадрам видно, как растет и меняется мальчик, как он становится все более похожим на своего знаменитого отца.

В канун дня рождения Филиппа вдова режиссера показала сына после пробуждения в разделе Stories. Он передвигается, держась ручками за специальное ограждение.

— Красавчик, с добрым утром тебя! Кто у нас тут такой серьезный мальчик? — говорит сыну Белоцерковская.

Мальчик в ответ произносит слово «мама».

«Красавчик»: вдова Бориса Грачевского показала видео с подросшим сыном

Напомним, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 17 января 2021 года. 18 марта 2021 года ему должно было исполниться 72 года.

Ранее стал известен новый генеральный директор «Ералаша».

Читайте также: «Буду любить до последнего вздоха»: вдова Грачевского обратилась к покойному мужу

вдовасынБорис Грачевский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в