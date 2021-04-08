«Красавчик»: вдова Бориса Грачевского показала видео с подросшим сыном

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская были женаты почти пять лет / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

8 апреля исполнится год сыну Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской Филиппу. Режиссер не дожил до первого дня рождения наследника. В январе этого года создатель «Ералаша» скончался от последствий COVID-19.

Вдова Грачевского растит малыша одна. На своей странице в социальной сети Instagram Белоцерковская иногда размещает видео с участием малыша. По этим кадрам видно, как растет и меняется мальчик, как он становится все более похожим на своего знаменитого отца.

В канун дня рождения Филиппа вдова режиссера показала сына после пробуждения в разделе Stories. Он передвигается, держась ручками за специальное ограждение.

— Красавчик, с добрым утром тебя! Кто у нас тут такой серьезный мальчик? — говорит сыну Белоцерковская.

Мальчик в ответ произносит слово «мама».

Напомним, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 17 января 2021 года. 18 марта 2021 года ему должно было исполниться 72 года.

Ранее стал известен новый генеральный директор «Ералаша».

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