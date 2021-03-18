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«Буду любить до последнего вздоха»: вдова Грачевского обратилась к покойному мужу
Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

«Буду любить до последнего вздоха»: вдова Грачевского обратилась к покойному мужу

Илья Ашуров

Звезды

Вдова Бориса Грачевского, актриса и певица Екатерина Белоцерковская опубликовала трогательное обращение, адресованное ее покойному мужу, на своей странице в социальной сети Instagram.

Скорбящая вдова поздравила своего мужа с днем рождения. Актриса призналась ему в безграничной любви и пообещала пронести это чувство через всю свою жизнь.

— Сегодня твой день, и он без тебя... Мое сердце разбито... Никто так не любит и не любил жизнь... Я никак не могу в это поверить... Ты — мое все! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днем рождения, мой Боря... — написала Белорецкая в Instagram.

Подписчики вдовы выразили ей свою поддержку.

«Катюша, никакие слова не заменят любимого. Остается только быть сильной»; «Как ты его любила, знаю не понаслышке! И видела все своими глазами, и слышала все своими ушами»; «Катюша, милая, сил вам! С земным днем рождения дорогого Бориса Юрьевича! Светлая память», — написали в комментариях к публикации подписчики.

Напомним, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 17 января 2021 года. 18 марта 2021 года ему должно было исполниться 72 года.

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