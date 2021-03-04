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Борис Грачевский перед смертью записал видео для дочки
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Борис Грачевский перед смертью записал видео для дочки

Никита Абрамов

Звезды

Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский успел перед тем, как впасть в кому, записать видео. Как оказалось, это было видеообращение к его дочери Василисе.

На ролике видно, что режиссер лежит на больничной койке с прикрепленной к лицу маской для искусственной вентиляции легких.

— Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное... Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка, — говорит Грачевский на видео.

Супруга покойного режиссера и мать Василисы Анна Панасенко рассказала, что девочке тяжело было объяснить кончину Грачевского. По ее словам, девочка до сих пор не осознает смерть отца, рассказала Панасенко в эфире программы «Пусть говорят».

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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