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«Страшно»: вдова Грачевского отправилась в первую поездку после его смерти
Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

«Страшно»: вдова Грачевского отправилась в первую поездку после его смерти

Никита Абрамов

Звезды

Екатерина Белоцерковская, вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, впервые после трагедии отправилась в деловую поездку.

О готовности приступить к работе Белоцерковская заявила в своем Instagram.

— Первый полет. Страшно. Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя, — подписала сторис в своем Instagram-аккаунте Екатерина.

«Страшно»: вдова Грачевского отправилась в первую поездку после его смертиФото: Скриншот с Instagram Екатерины Белоцерковской

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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