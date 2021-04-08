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«Бомба»: Анфиса Чехова опубликовала фото в ярком купальнике
Фото: instagram.com/achekhova

«Бомба»: Анфиса Чехова опубликовала фото в ярком купальнике

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новое фото в своем Instagram. На нем она позирует в купальнике на пляже в Майами.

— Под такими фото подписи вообще не нужны. Доброго майамского утра всем, — написала она.

Поклонники знаменитости в полной мере оценили красоту кадра.

«Ну секси прямо»; «Восхищаюсь этой женщиной»; «Бомба»; «Суперская», — прокомментировали снимок подписчики.

Ранее стало известно о том, что Андрей Губин переехал жить в Египет.

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отдыхгородской пляжАнфиса Чехова
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