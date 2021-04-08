«Бомба»: Анфиса Чехова опубликовала фото в ярком купальнике
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новое фото в своем Instagram. На нем она позирует в купальнике на пляже в Майами.
— Под такими фото подписи вообще не нужны. Доброго майамского утра всем, — написала она.
Поклонники знаменитости в полной мере оценили красоту кадра.
«Ну секси прямо»; «Восхищаюсь этой женщиной»; «Бомба»; «Суперская», — прокомментировали снимок подписчики.
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