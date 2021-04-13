Народный календарь. Как привлечь в свой дом счастье 14 апреля

Фото автора Rodrigo Santos: Pexels

Эту среду, 14 апреля, наши предки называли «пустые щи», поскольку запасы солений заканчивались, а новые пока не поспевали. В этот день люди проводили обряд, чтобы привлечь в свой дом счастье. Для этого они тщательно мыли входную дверь со всех сторон, добавляя в воду мед и вино. Такой обряд изгонял нечистую силу из дома. Считалось, что всем близким нужно в этот день дать сладости, чтобы их порадовать.

Православная церковь в этот день чтит память преподобной Марии Египетской. Мотивы жития святой во многом перенесены на Марию Магдалину. Согласно ее житию, в 17 лет она ушла от родителей и стала блудницей, но позже Мария приняла причастие и, перейдя Иордан, поселилась в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь в свой дом счастье 14 апреля

Приметы погоды гласили, что если ночью не видно звезд, то гряде потепление, синие облака предвещают дождь.

В этот день отмечается начало солнечного Нового года в Индии.

173 года назад в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения. 92 года назад в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако гонки «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.

В этот день родились русский государственный деятель Петр Столыпин, российский рок-музыкант Петр Мамонов, актриса Кристина Асмус.

Именины отмечают Иван, Сергей, Мария, Ефим, Макар.

Читайте также: Народный календарь. Как 13 апреля обезопасить дом от пожара