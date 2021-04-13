Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Как привлечь в свой дом счастье 14 апреля
Фото автора Rodrigo Santos: Pexels

Народный календарь. Как привлечь в свой дом счастье 14 апреля

Василий Плиткин

Общество

Эту среду, 14 апреля, наши предки называли «пустые щи», поскольку запасы солений заканчивались, а новые пока не поспевали. В этот день люди проводили обряд, чтобы привлечь в свой дом счастье. Для этого они тщательно мыли входную дверь со всех сторон, добавляя в воду мед и вино. Такой обряд изгонял нечистую силу из дома. Считалось, что всем близким нужно в этот день дать сладости, чтобы их порадовать.

Православная церковь в этот день чтит память преподобной Марии Египетской. Мотивы жития святой во многом перенесены на Марию Магдалину. Согласно ее житию, в 17 лет она ушла от родителей и стала блудницей, но позже Мария приняла причастие и, перейдя Иордан, поселилась в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь в свой дом счастье 14 апреля

Приметы погоды гласили, что если ночью не видно звезд, то гряде потепление, синие облака предвещают дождь.

В этот день отмечается начало солнечного Нового года в Индии.

173 года назад в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения. 92 года назад в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако гонки «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.

В этот день родились русский государственный деятель Петр Столыпин, российский рок-музыкант Петр Мамонов, актриса Кристина Асмус.

Именины отмечают Иван, Сергей, Мария, Ефим, Макар.

Читайте также: Народный календарь. Как 13 апреля обезопасить дом от пожара

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Целая страна — одна штрафная рота

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Все мнения
О проекте
Читайте нас в