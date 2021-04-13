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Спасатели пытаются вытащить провалившегося под лед мужчину с собакой
Фото: Игорь Генералов, Вечерняя Москва

Спасатели пытаются вытащить провалившегося под лед мужчину с собакой

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, пруд Торфянка Карта всех событий

На территории пруда Торфянка, расположенного в Северо-Восточном административном округе Москвы, пожарные спасают человека, который провалился под лед. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», вместе с пострадавшим под лед провалилась собака.

— Мужчина ушел под воду, — заключил источник.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на строительной площадке на западе столицы произошел пожар.

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