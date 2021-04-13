Живодер отправится в колонию за убийство двух кошек

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Хамовнический Вал, 2 Карта всех событий

Осужден замучивший двух котов 41-летний житель столицы. Он отправится в колонию-поселение на один год за жестокое обращение с животными. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Хамовнической межрайонной прокуратуры.

Установлено, что в декабре прошлого года осужденный, находясь в квартире на улице Хамовнический Вал, выкинул из окна девятого этажа кошек Люсю и Васю. Животные принадлежали его жене. Москвич совершил злодеяние, будучи изрядно пьяным.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм кот скончался на месте, а кошка умерла на следующий день в ветеринарной лечебнице.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что жителя столицы задержали за изготовление детской порнографии.

Читайте также: Роспотребнадзор проверит кафе, где девушка чуть не выпила антисептик вместо воды