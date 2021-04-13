Роспотребнадзор проверит кафе, где девушка чуть не выпила антисептик вместо воды

Фото: Пресс-служба Госдумы

Роспотребнадзор проверит информацию о том, что посетительница кофейни в центре Москвы едва не выпила антисептик вместо воды. Химикат находился в обычной бутылке, которую девушка получила по ошибке.

Уточняется, что после инцидента москвичка покинула кофейню, а после вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.

По данному факту проводится проверка, сообщает РИА новости.

Ранее «ВМ» сообщала, что выпившую жидкость для розжига девочку госпитализировали в столице.

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