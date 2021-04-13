Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвича задержали за разврат минимум 8 детей
Фото: moscow-live

Москвича задержали за разврат минимум 8 детей

Юлия Павлушова

Происшествия

Заключен под стражу 44-летний житель столицы, уличенный в изготовлении детской порнографии. От его действий пострадали не менее восьми девочек 2007–2009 годов рождения. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Со своими жертвами злоумышленник знакомился в интернете. Находя их в популярной социальной сети, он втирался в доверие и предлагал детям продолжить общение в мессенджере. В переписках он затрагивал извращенные темы, а также убеждал юных собеседниц делать интимные снимки.

Уголовные дела в отношении мужчины возбуждены по восьми преступным эпизодам. Расследование продолжается, проверяется его причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

Читайте также: СМИ: В Москве задержали стендап-комика во время поиска наркотиков

уголовное делорасследованиеполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Целая страна — одна штрафная рота

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Все мнения
О проекте
Читайте нас в