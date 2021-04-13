Москвича задержали за разврат минимум 8 детей

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Заключен под стражу 44-летний житель столицы, уличенный в изготовлении детской порнографии. От его действий пострадали не менее восьми девочек 2007–2009 годов рождения. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Со своими жертвами злоумышленник знакомился в интернете. Находя их в популярной социальной сети, он втирался в доверие и предлагал детям продолжить общение в мессенджере. В переписках он затрагивал извращенные темы, а также убеждал юных собеседниц делать интимные снимки.

Уголовные дела в отношении мужчины возбуждены по восьми преступным эпизодам. Расследование продолжается, проверяется его причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

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