СМИ: В Москве задержали стендап-комика во время поиска наркотиков
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий
Стендап-комик Алексей Рябчиков был задержан в Москве. Его подозревает в поиске «закладки» с наркотиками. Об этом пишут СМИ во вторник, 13 апреля.
Сообщается, что комик был задержан в момент, когда он искал «закладку» с наркотическим веществом в одном из дворов на Профсоюзной улице. После задержания правоохранители обнаружили у Рябчикова пакетик с похожим на наркотики веществом.
Сам стендап-комик утверждает, что содержимое изъятого у него пакетика — снотворное. Вещество отправлено на экспертизу, сообщает РЕН ТВ.
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