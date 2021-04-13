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СМИ: В Москве задержали стендап-комика во время поиска наркотиков
Фото: pixabay / Maximilian Weber

СМИ: В Москве задержали стендап-комика во время поиска наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Стендап-комик Алексей Рябчиков был задержан в Москве. Его подозревает в поиске «закладки» с наркотиками. Об этом пишут СМИ во вторник, 13 апреля.

Сообщается, что комик был задержан в момент, когда он искал «закладку» с наркотическим веществом в одном из дворов на Профсоюзной улице. После задержания правоохранители обнаружили у Рябчикова пакетик с похожим на наркотики веществом.

Сам стендап-комик утверждает, что содержимое изъятого у него пакетика — снотворное. Вещество отправлено на экспертизу, сообщает РЕН ТВ.

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