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Мужчина более года издевался над двумя детьми, склоняя их к развратным действиям
Фото: Moscow-live

Мужчина более года издевался над двумя детьми, склоняя их к развратным действиям

Юлия Павлушова

Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Орехово-Зуево. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Речь идет о мальчиках 10 и 9 лет. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, в период с лета 2019 года по апрель нынешнего подозреваемый систематически издевался над сыновьями своей знакомой, совершая действия сексуального характера.

Следователи осмотрели место происшествия, провели судебно-медицинские и психолого-сексолого-психиатрические экспертизы. Мужчина уже признал свою вину. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Московской области и его подруга получили тюремные сроки за съемки детской порнографии в Подмосковье.

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уголовное делорасследованиеОрехово-Зуево
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